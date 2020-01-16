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Киев-Баскет смог удержать победный счет в матче с Днепром

Баскетбол
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Гостям не хватило 6 очков до победы

Киев-Баскет смог удержать победный счет в матче с Днепром
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16 января Киев-Баскет принимал дома Днепр. Команда Баґацикиса уверенно стартовала и преобладала на щитах в течение всей первой половины.

Ситуация медленно начала меняться лишь в середине третьей четверти, когда днепровцы выровняли ситуацию на щитах и ​​медленно начали сокращать отставание, которое порой даже превосходило 20 очков. Гости сократили отставание до 13 и вернули интригу.

За 4 минут до конца матча разница в счете составляла лишь 7 очков. Впрочем, хозяевам удалось удержать эту разницу до последней минуты.

16 января Суперлига. Киев. ПС "Венето".

Киев-Баскет - Днепр 97:92 (27:19, 28:19, 21:25, 21:29)

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В статье: БК Днепр БК Киев-Баскет
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