Киев-Баскет смог удержать победный счет в матче с Днепром

16 января Киев-Баскет принимал дома Днепр. Команда Баґацикиса уверенно стартовала и преобладала на щитах в течение всей первой половины.

Ситуация медленно начала меняться лишь в середине третьей четверти, когда днепровцы выровняли ситуацию на щитах и ​​медленно начали сокращать отставание, которое порой даже превосходило 20 очков. Гости сократили отставание до 13 и вернули интригу.

За 4 минут до конца матча разница в счете составляла лишь 7 очков. Впрочем, хозяевам удалось удержать эту разницу до последней минуты.

16 января Суперлига. Киев. ПС "Венето".

Киев-Баскет - Днепр 97:92 (27:19, 28:19, 21:25, 21:29)