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Болельщики призвали НБА поместить Брайанта на логотип лиги

Баскетбол
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Создана петиция в память о легенде Лейкерс.

Болельщики призвали НБА поместить Брайанта на логотип лиги
Новина українською

Накануне Коби Брайант разбился на личном вертолете. На борту также находилась его 13-летняя дочь.

В интернете создали петицию с призывом к НБА поместить на логотип лиги силуэт Брайанта. Эту инициативу поддержали десяти тысяч фанатов баскетбола.

Сейчас на логотипе НБА изображен еще один легендарный игрок Лейкерс – Джерри Уэст.

Ранее UA-Футбол опубликовал текст в память о Коби Брайанте.

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В статье: Коби Брайант НБА
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