Болельщики призвали НБА поместить Брайанта на логотип лиги

Накануне Коби Брайант разбился на личном вертолете. На борту также находилась его 13-летняя дочь.

В интернете создали петицию с призывом к НБА поместить на логотип лиги силуэт Брайанта. Эту инициативу поддержали десяти тысяч фанатов баскетбола.

That’s it we’re changing the logo.. that’s literally the only way to truly respect the legend of Kobe Bryant pic.twitter.com/LaYjZHNbdN