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Прометей в концовке дожал Химик

Баскетбол
(1 голосов)

Гостям удалось переиграть соперника

Прометей в концовке дожал Химик
Новина українською

В поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч Прометей победил дома Химик - 87:76.

Матч начался агрессивно, однако навязать свою игру ни одной из команд не удавалось. За всю первую половину разница в счете лишь в начале достигала четырех очков. В дальнейшем она не превышала трех баллов.

В хозяев не пошли броски из-за дуги: лишь одно попадание с семи. Зато гости забили четыре трехочковых из десяти.

В третьей четверти ситуация существенно не изменилась. Гости выходили вперед на 6 очков. Однако на заключительный перерыв ушли при двух очках в пользу Прометея, оставляя открытым вопрос итоге поединка.

И только в заключительной четверти хозяева таки заставили гостей больше ошибаться и воспользовались этим. Последняя четверть стала самой результативной для Прометея - 30 очков.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ
Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат

7 февраля
Каменское. 19:00
Прометей - Химик - 87:76 (19:22, 21:20, 17:13, 30:21)

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В статье: БК Химик (Южный) БК Прометей (Камянское)
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