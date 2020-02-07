Прометей в концовке дожал Химик

В поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч Прометей победил дома Химик - 87:76.

Матч начался агрессивно, однако навязать свою игру ни одной из команд не удавалось. За всю первую половину разница в счете лишь в начале достигала четырех очков. В дальнейшем она не превышала трех баллов.

В хозяев не пошли броски из-за дуги: лишь одно попадание с семи. Зато гости забили четыре трехочковых из десяти.

В третьей четверти ситуация существенно не изменилась. Гости выходили вперед на 6 очков. Однако на заключительный перерыв ушли при двух очках в пользу Прометея, оставляя открытым вопрос итоге поединка.

И только в заключительной четверти хозяева таки заставили гостей больше ошибаться и воспользовались этим. Последняя четверть стала самой результативной для Прометея - 30 очков.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат

7 февраля

Каменское. 19:00

Прометей - Химик - 87:76 (19:22, 21:20, 17:13, 30:21)