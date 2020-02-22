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НБА. Лейкерс уверенно побеждает Мемфис, Миннесота дома уступает Бостону
Результаты тура НБА
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:
"Вашингтон" - "Квивленд"
108 - 113 (41-32; 25-29; 21-20; 21-32)
"Орландо" - "Даллас"
106 - 122 (18-34; 34-30; 32-27; 22-31)
"Нью-Йорк" - "Индиана"
98 - 106 (20-15; 24-36; 21-29; 33-26)
"Торонто" - "Финикс"
118 - 101 (31-23; 36-20; 26-35; 25-23)
"Миннесота" - "Бостон"
117 - 127 (20-24; 33-37; 35-34; 29-32)
"Оклахома-Сити" - "Денвер"
113 - 101 (27-17; 21-31; 30-29; 35-24)
"Юта" - "Сан-Антонио"
104 - 113 (21-27; 25-38; 29-28; 29-20)
"Лейкерс" - "Мемфис"
117 - 105 (28-22; 32-19; 24-36; 33-28)
"Портленд" - "Нью-Орлеан"
115 - 128 (35-40; 28-33; 20-29; 32-26)