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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Лейкерс уверенно побеждает Мемфис, Миннесота дома уступает Бостону

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Лейкерс уверенно побеждает Мемфис, Миннесота дома уступает Бостону
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:

"Вашингтон" - "Квивленд"

108 - 113 (41-32; 25-29; 21-20; 21-32)

"Орландо" - "Даллас"

106 - 122 (18-34; 34-30; 32-27; 22-31)

"Нью-Йорк" - "Индиана"

98 - 106 (20-15; 24-36; 21-29; 33-26)

"Торонто" - "Финикс"

118 - 101 (31-23; 36-20; 26-35; 25-23)

"Миннесота" - "Бостон"

117 - 127 (20-24; 33-37; 35-34; 29-32)

"Оклахома-Сити" - "Денвер"

113 - 101 (27-17; 21-31; 30-29; 35-24)

"Юта" - "Сан-Антонио"

104 - 113 (21-27; 25-38; 29-28; 29-20)

"Лейкерс" - "Мемфис"

117 - 105 (28-22; 32-19; ​​24-36; 33-28)

"Портленд" - "Нью-Орлеан"

115 - 128 (35-40; 28-33; 20-29; 32-26)

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В статье: НБА
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