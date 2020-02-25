Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Милуоки драматично обыграл Вашингтон, победы Клипперс и Хьюстона
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из восьми матчей.
Кливленд – Майами 125:119 OT (21:29, 35:39, 24:31, 31:12, 14:8)
Кливленд: Портер (30 + 8 подборов), Лав (17 + 14 подборов), Нэнс (16 + 8 подборов).
Майами: Адебайо (22 + 13 подборов + 9 передач), Драгич (22 + 6 передач), Нанн (21).
Филадельфия – Атланта 129:112 (41:24, 28:28, 22:40, 38:20)
Филадельфия: Эмбиид (49 + 14 подборов), Харрис (25), Коркмаз (15).
Атланта: Янг (28 + 7 подборов + 10 передач), Хантер (22 + 7 подборов), Коллинз (21 + 9 подборов).
Вашингтон – Милуоки 134:137 OT (25:30, 22:27, 35:38, 41:28, 11:14)
Вашингтон: Бил (55), Напьер (27 + 7 передач), Смит (13 + 7 передач).
Милуоки: Миддлтон (40), Бледсоу (23 + 7 подборов + 10 передач), Я. Адетокумбо (22 + 14 подборов).
Бруклин – Орландо 113:115 (27:22, 27:19, 33:40, 26:34)
Бруклин: Динвидди (24 + 8 передач), Леверт (19 + 8 передач), Темпл (18).
Орландо: Гордон (27 + 10 подборов), Фурнье (21), Росс (21 + 8 подборов).
Хьюстон – Нью-Йорк 123:112 (36:33, 36:24, 29:29, 22:26)
Хьюстон: Харден (37 + 9 передач), Маклемор (17), Гордон (16.
Нью-Йорк: Барретт (21), Рэндл (17 + 12 подборов), Смит (15 + 7 подборов).
Даллас – Миннесота 139:123 (41:27, 40:38, 29:31, 29:27)
Даллас: Хардавай (23), Дончич (20 + 9 подборов + 7 передач), Сет Карри (19).
Миннесота: Расселл (29), Бизли (21), Джонсон (19).
Юта – Финикс 111:131 (35:27, 27:35, 26:37, 23:32)
Юта: Митчелл (38), Богданович (16), Кларксон (14).
Финикс: Букер (24 + 10 передач), Рубио (22 + 11 передач), Убре (18).
Клипперс – Мемфис 124:97 (40:14, 26:23, 24:29, 34:31)
Клипперс: Леонард (25 + 8 подборов), Харрелл (22), Моррис (13).
Мемфис: Морант (16), Джексон (14), Дженг (14 + 10 подборов).