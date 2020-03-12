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Официально. Сезон в Евролиге и Еврокубке приостановлен

Баскетбол
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Европейский баскетбол уходит на карантин.

Официально. Сезон в Евролиге и Еврокубке приостановлен
Новина українською

Вслед за НБА Евролига на официальном уровне подтвердила временную приостановку сезона 2019-2020 в связи с эпидемией коронавируса.

Также приостановлены и другие соревнования континентального уровня – Еврокубок и молодежный чемпионат.

Евролига будет внимательно следить за развитием ситуации и оценивать возможность возобновления соревнований.

Решение о приостановке сезона в Евролиге было принято еще до появления информации о диагностировании коронавируса у одного из игроков мадридского Реала.

В Евролиге и Еврокубке выступают три баскетболиста сборной Украины – Артем Пустовой (Барселона), Владимир Герун (Уникаха) и Александр Липовый (Промитеас).

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В статье: баскетбольная Евролига коронавирус
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