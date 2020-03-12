Официально. Сезон в Евролиге и Еврокубке приостановлен

Вслед за НБА Евролига на официальном уровне подтвердила временную приостановку сезона 2019-2020 в связи с эпидемией коронавируса.

Также приостановлены и другие соревнования континентального уровня – Еврокубок и молодежный чемпионат.

Euroleague Basketball competitions suspended until further notice. pic.twitter.com/ZNiLOQs4XZ — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 12, 2020

Евролига будет внимательно следить за развитием ситуации и оценивать возможность возобновления соревнований.

Решение о приостановке сезона в Евролиге было принято еще до появления информации о диагностировании коронавируса у одного из игроков мадридского Реала.

В Евролиге и Еврокубке выступают три баскетболиста сборной Украины – Артем Пустовой (Барселона), Владимир Герун (Уникаха) и Александр Липовый (Промитеас).