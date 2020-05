Сезон в НБА может начаться с плей-офф

Руководство НБА может возобновить сезон 2019/2020 сразу с плей-офф. Об этом написал журналист Брайан Уиндхорст.

"Я действительно думаю, что есть хороший шанс, что это будет только плей-офф из 16 команд. Если это так, то это открывает возможность для того, что Адам Сильвер давно обдумывает, то есть посеять с 1 по 16 команд, занимающих данные позиции в общей турнирной таблице".

Talked at length with @WindhorstESPN and @TimBontemps on why the below format would make sense if only 16 teams:



1. Milwaukee

16. Orlando



8. Miami

9. OKC



4. LAC

13. Dallas



5. Boston

12. Philly



6. Denver

11. Indiana



3. Toronto

14. Memphis



7. Utah

10. Houston



2. LAL

15. BKN