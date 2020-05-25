Сезон в НБА может начаться с плей-офф

Руководство НБА может возобновить сезон 2019/2020 сразу с плей-офф. Об этом написал журналист Брайан Уиндхорст.

"Я действительно думаю, что есть хороший шанс, что это будет только плей-офф из 16 команд. Если это так, то это открывает возможность для того, что Адам Сильвер давно обдумывает, то есть посеять с 1 по 16 команд, занимающих данные позиции в общей турнирной таблице".