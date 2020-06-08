Что мы знаем и не знаем о рестарте сезона в НБА

Оригинал статьи – Тим Бонтемпс и Брайан Уиндхорст, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

НБА объявила о своем возвращении спустя 85 дней после приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.

В четверг Совет управляющих НБА в подавляющем большинстве одобрил предложение о возобновлении сезона 31 июля в Орландо при участии 22 команд лиги.

Ниже – все то, что известно о планах НБА по рестарту сезона, а также те проблемы и вопросы, которые лиге предстоит решить на пути к возвращению баскетбола.

ОК, у НБА есть план возврата игры. Что дальше?

Прежде чем НБА сможет вернуться, команды должны собраться на своих базах. Это означает возвращение игроков, которые уехали в свои родные города или, в некоторых случаях, в родные страны, пока лига разбиралась со своими планами. Баскетболисты, которые возвращаются из-за рубежа, в соответствии с действующими федеральными правилами по прибытию могут подвергнуться двухнедельному карантину.

Команды продолжат проводить индивидуальные тренировки в своих комплексах. Тренировочный сбор начнется 30 июня и продлится неделю. Все команды вылетят в Орландо 7 июля – за три недели до рестарта сезона. Вероятно, командам придется провести некоторое время в карантине. Закон Флориды требует, чтобы люди, прилетающие из некоторых штатов, включая Нью-Йорк, на 14 дней отправились на самоизоляцию.

Также НБА перед рестартом сезона может организовать несколько тренировочных матчей между 22 клубами. Все это еще находится на стадии планирования.

Игроки согласны с планом по рестарту сезона?

В пятницу представители Национальной ассоциации баскетболистов утвердили формат рестарта сезона при участии 22 команд НБА. Лига и профсоюз на этой неделе проработают ряд деталей о возобновлении сезона, но стороны готовы двигаться вместе к 31 июля, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Почему НБА остановилась на 22 командах?

Если бы НБА возобновила сезон с 16-ю командами, то это был бы один из самых безопасных и быстрых способов вернуть баскетбол и определить чемпиона 2020 года. Но безопасность и сроки проведения доигровки сезона были не единственными факторами.

В общей сложности лига пригласила в Орландо 16 клубов, занимающих места в сезоне плей-офф, а также 6 команд, которые отстают от проходной зоны менее чем на 6 побед.

Основная причина такого формата рестарта – это деньги. Если бы оставшиеся 259 матчей регулярного чемпионата были бы отменены, то игроки рисковали потерять 645 миллионов долларов. При объявленном формате с 88 играми общая потеря заработной платы сокращается на 300 миллионов долларов.

Прямо сейчас клубы удерживают зарплаты игроков на 25%. Если бы все оставшиеся игры регулярного чемпионата были бы отменены, сокращение могло бы составить около 40%, утверждает инсайдер Бобби Маркс. Теперь же сокращение зарплат будет значительно уменьшено. Кроме того, рестарт сезона позволит командам сохранить часть доходов от местного телевидения.

Почему НБА решила вернуться именно сейчас?

В апреле, после заседания совета управляющих, комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал о том, что должно произойти, чтобы лига возобновила сезон.

«Мы в ожидании снижения количества заболеваний коронавирусом. Мы ищем доступность тестирования в больших масштабах. Мы в поиске вакцины и противовирусных препаратов. Кроме того, мы придаем большое значение тому, что на федеральном уровне нам говорят Центры по контролю и профилактике заболеваний США и другие государства».

В начале мая в НБА сосредоточились на нескольких важных моментах. В лиге снизили свой стандарт для тестирования в больших масштабах, чтобы обеспечить достаточное количество тестов для медицинских работников на линии фронта борьбы с COVID-19 и людей с симптомами. Лига также отошла от идеи, что она должна быть полностью освобожденной от вируса, чтобы проводить матчи. В отличие от случая в марте, когда единственный положительный тест Руди Гобера привел к приостановке сезона, в НБА начали разрабатывать план, при котором игры продолжатся в случае положительного теста.

Когда владельцы клубов одобрили возобновление сезона, в своем заявлении лига сообщила, что профсоюз работает со специалистами по инфекционным болезням, экспертами в области общественного здравоохранения и государственными чиновниками, чтобы разработать план «предотвращения и снижения риска, связанного с COVID-19». НБА, вероятно, представит этот план на следующей неделе.

Сколько времени займет рестарт сезона?

Седьмая игра финала НБА состоится не позднее понедельника, 12 октября. Это означает, что концовка сезона 2019-2020 будет сыграна не более чем за 74 дня.

Если после завершения первого этапа рестарта у НБА не будет необходимости проводить дополнительные игры между претендентами на плей-офф, то старт первого раунда могут перенести на несколько дней. Ожидается, что НБА для уплотнения календаря будет агрессивно двигать даты начала серий плей-офф после завершения предыдущих раундов.

Каким будет расписание?

Концовка регулярного чемпионата продлится 16 дней, с 5-6 играми в день.

Источники сообщают, что НБА для проведения игр будет использовать три различных площадки на Wide World of Sports Complex: The Arena, HP Field House и Visa Athletic Center. По мере продвижения количество задействованных локаций будет сокращено до двух, а затем и до одной. Паузы между играми на каждой отдельной площадке будут составлять четыре часа – для проведения дополнительных работ, уборки и разминки.

Изначальный график регулярного чемпионата 2019-2020 будет служить в качестве ориентира. Некоторые команды будут играть те игры, которые ранее были в их расписании. Но будут и изменения, поскольку 8 команд остались дома, а Восток представлен только 9-ю клубами. НБА все еще дорабатывает некоторые детали.

Будут ли бэк-ту-бэки?

В формате регулярного чемпионата с восемью играми каждая команда отыграет по одному бэк-ту-бэку. Ожидается, что в финале плей-офф игры будут проходить через день.

Будут ли эти игры учитываться в турнирной таблице регулярного чемпионата?

Да, будут. Помимо команд, которые ведут борьбу за 8-е место в зоне плей-офф и попадание в стыковой мини-турнир, те клубы, которые твердо стоят в топ-8 своих конференций, будут играть за лучшие места в посеве плей-офф.

Как часто будут проводить тесты на коронавирус?

По словам Рамоны Шелбурн из ESPN, НБА планирует проводить ежедневное тестирование на COVID-19 для всех, кто находится в «пузыре». Эпидемиологи говорят, что это необходимо для обеспечения максимальной безопасности для всех участников рестарта сезона. Остается неясным, каким именно будет это тестирование. Союз игроков ранее отмечал, что он предпочел бы метод тестирования, отличный от назального мазка, который считается неудобным.

Также будут созданы дополнительные уровни защиты, такие как социальное дистанцирование, температурные проверки, дезинфекция и использование масок.

Что произойдет, если кто-то сдаст положительный тест?

Это самая важная проблема после определения формата рестарта, календаря и сопровождающих его деталей. НБА должна иметь комплексный план для работы с игроком, тренером или сотрудником, который сдаст положительный тест.

Ожидается, что лига не прервет рестарт чемпионата, если у кого-то обнаружат коронавирус. Вместо этого НБА изолирует этого человека и продолжит следить за окружающими его коллегами. Вспышка внутри команды – если несколько игроков или сотрудников сдадут положительные тесты – оказалась бы более проблематичной и могла бы вызвать переоценку системы.

Что НБА будет делать с группой риска?

Среди 22 команд, приглашенных в Орландо, у некоторых есть тренеры и сотрудники, возраст которых превышает 60 лет, в том числе Грегг Попович (71), Майк Д’Энтони (69), Элвин Джентри (65), Терри Стоттс (62) и Рик Карлайл (60). Ожидаются, что все они примут участие в рестарте чемпионата, но это только усилит обеспокоенность по поводу появления внутри «пузыря» положительных тестов.

Сильвер на прошлой неделе в программе «TNT Inside Of NBA» сказал, что есть вероятность того, что некоторые тренеры могут не оказаться на скамейке запасных после возобновления сезона «для того, чтобы защитить их».

Позже Карлайл заявил, что общался с Сильвером, который дал понять, что возрастным тренерам не будут запрещать находиться со своими командами: «Вполне возможно, что тренер НБА в его 60-70 лет может быть здоровее, чем кто-то в 30-40. Адам заверил меня, что мы вместе будем работать над тем, чтобы определить, что является безопасным и справедливым для всех наших тренеров».

Что будет с теми командами, которые не сыграют в Орландо?

Ожидается, что те 8 клубов, которым не нашлось места в возобновлении сезона, позже примут участие в мини-лагере, чтобы избежать почти 10-месячного перерыва между играми. Как именно будут выглядеть эти лагери и примут ли участие команды, которые не выйдут в плей-офф, пока остается неясным.

Что будет с игроками, которые не захотят играть?

Крайне маловероятно, что НБА заставит выходить на площадку игрока, который не захочет этого. Лига гарантировала, что у каждой команды, приглашенной в Орландо, будет шанс побороться за место в плей-офф. Частично это было сделано и для того, чтобы устранить любые опасения баскетболистов в том, что в играх нет смысла.

В то же время неясно, что произойдет с зарплатой игрока, который откажется играть.

Сколько человек будет в каждой команде?

Ожидается, что НБА разрешит командам привезти в Орландо по 35 человек.

После дискуссий с тренерами и руководителями лиги в НБА пришли к выводу, что 28 человек в каждой команде – необходимый минимум для проведения матчей. Но генеральные менеджеры лиги с учетом 3-месячного пребывания в «пузыре» практически единодушно одобрили решение внедрить в клубы дополнительный персонал для проведения более качественных тренировочных сборов.

Когда НБА проведет лотерею, драфт и рынок свободных агентов?

Предварительно лотерея драфта запланирована на 25 августа, а сам драфт пройдет 15 октября. Рынок свободных агентов откроется спустя 3 дня после драфта, 18 октября.

Как НБА собирается проводить лотерею?

14 команд, которые в конечном итоге не пройдут в плей-офф, примут участие в лотереи драфта НБА. Посев будет основан на турнирной таблице по состоянию на 11 марта, когда сезон был приостановлен из-за коронавируса.

Например, Мемфис зайдет в лотерею, если выпадет из зоны плей-офф, но шансы Гриззлис на получение высокого пика будут не лучше, чем у 14-й команды. Это также означает, что такие команды, как Вашингтон и Финикс, не могут улучшить свои позиции относительно команд, которые не сыграют в Орландо.

Когда начнется следующий сезон?

НБА представила командам рабочий график с пересмотренными датами сезона 2020-2021, включая начало тренировочного лагеря 10 ноября и старт регулярного чемпионата 1 декабря. Мишель Робертс, исполнительный директор профсоюза игроков, выразил обеспокоенность по поводу сроков, поскольку тренировочные лагери будут открыты менее чем через месяц после предполагаемого завершения плей-офф. Робертс проинформировал членов профсоюза, что дата старта сезона 2020-2021, а также множество других пунктов будут часть переговоров с НБА, которые пройдут в ближайшие недели.

Начало сезона в НБА в начале декабря позволило бы многим игрокам принять участие в Олимпиаде в Токио. Ожидается, что следующий сезон будет состоять из 82 игр, но пока неизвестно, будут ли болельщики на трибунах. Очевидно, что в случае отсутствия фанатов ожидаемый доход НБА сократится на несколько миллиардов долларов.