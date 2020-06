Великий не только в баскетболе: Джордан поймал рыбу весом 200 кг

Невероятный улов Майклу Джордану удался на ежегодном турнире «Big Rock Blue» в составе команды «Catch 23».

По данным ESPN, улов Джордана и его команды стал пятым крупнейшим на одном из главных рыболовецких турниров США, а рекордсменами стали рыбаки, которым удалось подцепить на крючок 220-килограммового голубого марлина.

VIDEO: Michael Jordan and Catch 23 at Big Rock Landing Tuesday afternoon. The crew boated a blue marlin weighing 442.3 pounds. pic.twitter.com/f0b4f2J1EC