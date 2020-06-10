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Великий не только в баскетболе: Джордан поймал рыбу весом 200 кг

Баскетбол
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Шестикратный чемпион НБА результативно съездил на рыбалку.

Великий не только в баскетболе: Джордан поймал рыбу весом 200 кг
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Невероятный улов Майклу Джордану удался на ежегодном турнире «Big Rock Blue» в составе команды «Catch 23».

По данным ESPN, улов Джордана и его команды стал пятым крупнейшим на одном из главных рыболовецких турниров США, а рекордсменами стали рыбаки, которым удалось подцепить на крючок 220-килограммового голубого марлина.

Майкл Джордан в последнее время регулярно появляется в мировом медиапространстве. Ранее легендарный баскетболист совместно с ESPN выпустил 10-серийный документальный сериал «Последний танец» о чемпионстве Чикаго в 1998 году, а также пожертвовал 100 миллионов долларов на борьбу с расовой дискриминацией в США.

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В статье: Майкл Джордан
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