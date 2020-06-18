Герун и Пустовой побеждают на старте финального этапа чемпионата Испании

Барселона Артема Пустового в решающей четверти едва ли не упустила комфортное преимущество над Ховентудом (96:92). Украинец от тренерского штаба каталонцев получил почти 6 минут, за которые набрал 4 очка (2 из 2 с игры) и собрал 2 подбора.

Уникахе Владимира Геруна первый матч после возобновления чемпионата дался проще – команда украинца в Валенсии уверенно обыграла Тенерифе (83:70), а сам Герун стал одним из самых эффективных игроков матча. За 17 минут Владимир набрал 10 очков (3 из 3 с игры, 4 из 6 с линии штрафных), а также собрал 5 подборов.

19 июня в рамках финального этапа чемпионата Испании состоится украинское дерби. Формальным хозяином матча с Барселоной будет Уникаха.