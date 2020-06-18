  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Герун и Пустовой побеждают на старте финального этапа чемпионата Испании
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Герун и Пустовой побеждают на старте финального этапа чемпионата Испании

Баскетбол
(1 голосов)

Двойной успех украинцев в Лиге АСB.

Герун и Пустовой побеждают на старте финального этапа чемпионата Испании
Новина українською

Барселона Артема Пустового в решающей четверти едва ли не упустила комфортное преимущество над Ховентудом (96:92). Украинец от тренерского штаба каталонцев получил почти 6 минут, за которые набрал 4 очка (2 из 2 с игры) и собрал 2 подбора.

Уникахе Владимира Геруна первый матч после возобновления чемпионата дался проще – команда украинца в Валенсии уверенно обыграла Тенерифе (83:70), а сам Герун стал одним из самых эффективных игроков матча. За 17 минут Владимир набрал 10 очков (3 из 3 с игры, 4 из 6 с линии штрафных), а также собрал 5 подборов.

19 июня в рамках финального этапа чемпионата Испании состоится украинское дерби. Формальным хозяином матча с Барселоной будет Уникаха.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Пустовой Владимир Герун Лига АСВ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...