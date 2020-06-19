Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны новые подробности гибели Коби Брайанта
Баскетболист сам попросил изменить время вылета
Личный помощник Коби Брайанта Крейт Брейди поделился новой информацией, касающейся расследования печально известной катастрофы вертолета, в результате которой в январе погибли легенда "Лос-Анджелес Лейкерс", его дочь Джианна и ещё семь человек.
По словам Брейди, Коби сам попросил перенести первоначальное время полёта примерно на час раньше.
"Накануне вечером я фактически изменил время полёта, потому что Коби решил посмотреть игру другой команды. Изначально предполагалось, что он сядет в вертолёт в 9:45. Но накануне вечером время вылета было изменено на 9:00", — приводит слова Брейди Clutch Points.
Помощник Коби также отметил, что полёт был отложен на 15 минут из-за неблагоприятных погодных условий, которые после небольшой задержки пилот посчитал "нормальными".