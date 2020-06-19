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Стали известны новые подробности гибели Коби Брайанта

Баскетбол
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Баскетболист сам попросил изменить время вылета

Стали известны новые подробности гибели Коби Брайанта
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Личный помощник Коби Брайанта Крейт Брейди поделился новой информацией, касающейся расследования печально известной катастрофы вертолета, в результате которой в январе погибли легенда "Лос-Анджелес Лейкерс", его дочь Джианна и ещё семь человек.

По словам Брейди, Коби сам попросил перенести первоначальное время полёта примерно на час раньше.

"Накануне вечером я фактически изменил время полёта, потому что Коби решил посмотреть игру другой команды. Изначально предполагалось, что он сядет в вертолёт в 9:45. Но накануне вечером время вылета было изменено на 9:00", — приводит слова Брейди Clutch Points.

Помощник Коби также отметил, что полёт был отложен на 15 минут из-за неблагоприятных погодных условий, которые после небольшой задержки пилот посчитал "нормальными".

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В статье: Коби Брайант
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