Стало известно, какие развлечения будут доступны для игроков НБА в Орландо

Как известно, сезон в НБА при участии 22 клубов возобновится 30 июля в кампусе в Орландо на базе парка Disney World.

По информации The Athletic, НБА в памятке проинформировала игроков о тех развлечениях, которые будут доступны для них во время рестарта чемпионата.

Команды в кампусе смогут воспользоваться услугами парикмахеров и мастеров маникюра, поиграть в гольф и боулинг, порыбачить на моторных лодках и посетить местные парки развлечений, которые находятся на территории лагеря НБА.

Морские прогулки для игроков НБА строго регламентированы – два часа, до пяти человек и без алкогольных напитков.