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Стало известно, какие развлечения будут доступны для игроков НБА в Орландо
Звезды лиги в кампусе будут не только играть в баскетбол.
Как известно, сезон в НБА при участии 22 клубов возобновится 30 июля в кампусе в Орландо на базе парка Disney World.
По информации The Athletic, НБА в памятке проинформировала игроков о тех развлечениях, которые будут доступны для них во время рестарта чемпионата.
Команды в кампусе смогут воспользоваться услугами парикмахеров и мастеров маникюра, поиграть в гольф и боулинг, порыбачить на моторных лодках и посетить местные парки развлечений, которые находятся на территории лагеря НБА.
Морские прогулки для игроков НБА строго регламентированы – два часа, до пяти человек и без алкогольных напитков.