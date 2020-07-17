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Леню разрешили принять участие в рестарте сезона в НБА

Баскетбол
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Украинский центровой сыграет с Орландо.

Леню разрешили принять участие в рестарте сезона в НБА
Новина українською

Выступление Алексея Леня в кампусе оказалось под вопросом, когда центровой Сакраменто в июне стал положительный тест на коронавирус.

Накануне Лень прибыл в Орландо и ушел на самоизоляцию в своей комнате. Присоединиться к тренировкам Кингз украинец сможет после двух отрицательных тестов на COVID-19.

"Посмотрим на физическую форму Леня. Вероятно, предстоит много работы по приведению кондиций в порядок. Лень ничего не делал как минимум с момента попадания в протокол зараженных 21 июня", - говорит тренер Сакраменто Люк Уолтон.

Текущий сезон Лень начинал в Атланте, но перед дедлайном на обмены перешел в Сакраменто. С тех пор Алексей отыграл 9 матчей – в среднем за игру в новой команде центровой сборной Украины набирает по 6,6 очка и 7,1 подбора.

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В статье: Алексей Лень НБА
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Источник:
Basket.com.ua
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