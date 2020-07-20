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Уэстбрука допустили к участию в рестарте сезона НБА

Баскетбол
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У игрока был обнаружен коронавирус

Уэстбрука допустили к участию в рестарте сезона НБА
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Разыгрывающий "Хьюстон Рокетс" Расселл Уэстбрук получил разрешение прибыть в Орландо для участия в рестарте сезона НБА-2019/2020, сообщила журналистка Кайли Гриффин на своей странице в "Твиттере". Главный тренер команды Майк Д’Антони заявил, что Уэстбрук в ближайшее время прилетит в Орландо.

Уэстбрук на прошлой неделе сообщил, что заразился коронавирусом. Команда отправилась в кампус Орландо без Расселла. Уэстбрук проводит первый сезон в составе "Рокетс". В этом сезоне разыгрывающий набирает в среднем 27,5 очка, 8,1 подбора и 7,0 передачи.

НБА заявила, что ожидает несколько случаев заражения коронавирусом у игроков. Это не станет причиной срыва рестарта сезона-2019/2020, начало которого запланированного на 30 июля и пройдёт в парке развлечений "Диснейуорлд" в Орландо. В рестарте сезона примут участие 22 команды.

На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса "Хьюстон" занимал пятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА.

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В статье: Хьюстон Рокетс Рассел Уэстбрук
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