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БК Днепр продлил контракт с опытным защитником

Баскетбол
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Чемпион Суперлиги сохранил в команде воспитанника.

БК Днепр продлил контракт с опытным защитником
Новина українською

На клубной странице в Facebook БК Днепр подтвердил продление контракта с Максимом Закурдаевым.

В чемпионском сезоне 2019-2020 украинский защитник провел в Суперлиге 25 матчей. В среднем за игру Закурдаев приносил Днепру по 8,5 очка и 2,8 подбора.

В матчах Кубка Европы ФИБА 27-летний защитник действовал с большей эффективностью – 11,6 очка и 2,3 подбора в среднем за игру.

БК Днепр на данный момент не подписал ни одного новичка. В то же время клуб сохранил Генри Дугата, Джареда Террелла, Станислава Тимофеенко, Анатолия Шунделя, Дмитрия Глебова, Максима Корниенко и Иссуфа Санона.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Днепр продлил контракт с Саноном.

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В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига
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