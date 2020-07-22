БК Днепр продлил контракт с Саноном

Как сообщает портал Eurobasket, Днепр согласовал со словенской Олимпией продление аренды Иссуфа Санона. Ожидается, что в ближайшее время чемпион Украины официально подтвердит эту информацию.

Санон в прошлом сезоне из-за травмы провел в Суперлиге всего 12 матчей. В среднем за игру 20-летний защитник набирал по 13,4 очка и 4,7 подбора.

В Кубке Европы ФИБА украинец выдавал схожую статистику – 11,4 очка и 3,5 подбора в среднем за игру.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Прометей договорился со звездой чемпионата Франции.