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БК Днепр продлил контракт с Саноном

Баскетбол
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Защитник сборной Украины остается в Суперлиге.

БК Днепр продлил контракт с Саноном
Новина українською

Как сообщает портал Eurobasket, Днепр согласовал со словенской Олимпией продление аренды Иссуфа Санона. Ожидается, что в ближайшее время чемпион Украины официально подтвердит эту информацию.

Санон в прошлом сезоне из-за травмы провел в Суперлиге всего 12 матчей. В среднем за игру 20-летний защитник набирал по 13,4 очка и 4,7 подбора.

В Кубке Европы ФИБА украинец выдавал схожую статистику – 11,4 очка и 3,5 подбора в среднем за игру.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Прометей договорился со звездой чемпионата Франции.

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В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига Иссуф Санон
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