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БК Прометей договорился со звездой чемпионата Франции

Баскетбол
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Громкий трансфер от клуба из Каменского.

БК Прометей договорился со звездой чемпионата Франции
Новина українською

Президент Прометея Владимир Дубинский в Facebook объявил о подписании контракта с американским защитником Маркизом Ридом.

Для Рида сезон 2019-2020 стал лучшим в карьере. Новобранец Прометея в составе Роанна в матчах чемпионата Франции в среднем за игру набирал по 16,4 очка, что позволило ему стать шестым лучшим снайпером Лиги Про А.

По словам Дубинского, Рид стал последним новичком Прометея перед сезоном 2020-2021, в котором клуб ждет дебют в Кубке Европы ФИБА.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Прометей усилился центровым сборной Украины.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Прометей (Камянское)
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