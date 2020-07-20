БК Прометей договорился со звездой чемпионата Франции

Президент Прометея Владимир Дубинский в Facebook объявил о подписании контракта с американским защитником Маркизом Ридом.

Для Рида сезон 2019-2020 стал лучшим в карьере. Новобранец Прометея в составе Роанна в матчах чемпионата Франции в среднем за игру набирал по 16,4 очка, что позволило ему стать шестым лучшим снайпером Лиги Про А.

По словам Дубинского, Рид стал последним новичком Прометея перед сезоном 2020-2021, в котором клуб ждет дебют в Кубке Европы ФИБА.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Прометей усилился центровым сборной Украины.