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Кроссовки Джордана продали на аукционе за 615 тысяч долларов
Невероятно.
Имя легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана продолжает греметь на весь мир даже спустя 18 лет после завершения карьеры.
Очередное подтверждение этого произошло на аукционе Christie's – неизвестный заплатил за пару кроссовок Джордана рекордные в истории 615 тысяч долларов.
В этих красно-черно-белых «найках» Джордана в 1985 году выходил на площадку в выставочном матче в Италии.
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