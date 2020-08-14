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Кроссовки Джордана продали на аукционе за 615 тысяч долларов

Баскетбол
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Невероятно.

Кроссовки Джордана продали на аукционе за 615 тысяч долларов
Новина українською

Имя легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана продолжает греметь на весь мир даже спустя 18 лет после завершения карьеры.

Очередное подтверждение этого произошло на аукционе Christie's – неизвестный заплатил за пару кроссовок Джордана рекордные в истории 615 тысяч долларов.

В этих красно-черно-белых «найках» Джордана в 1985 году выходил на площадку в выставочном матче в Италии.

Ранее UA-Футбол сообщал, что майку Джордана могут продать за 500 тысяч долларов.

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В статье: НБА Майкл Джордан
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