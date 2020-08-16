  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Портленд переиграл Мемфис и стал последним участником плей-офф
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Портленд переиграл Мемфис и стал последним участником плей-офф

Баскетбол
(1 голосов)

Результат последнего плей-ин

НБА. Портленд переиграл Мемфис и стал последним участником плей-офф
UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15 на 16 августа определялся последний обладатель путевки в плей-офф НБА сезона 2019/2020. Между собой разыграть последнее приглашение выпало клубам "Портленд" и "Мемфис".

"Портленд" - "Мемфис"

126: 122 (31:19, 27:33, 31:42, 37:28)

Обзор матча:

На стадии первого раунда "Портленд" сыграют с лучшей командой Запада в регулярном чемпионате - "Лос-Анджелес Лейкерс".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Портленд Тимберс Мемфис Гриззлиз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...