НБА. Портленд переиграл Мемфис и стал последним участником плей-офф

В ночь с 15 на 16 августа определялся последний обладатель путевки в плей-офф НБА сезона 2019/2020. Между собой разыграть последнее приглашение выпало клубам "Портленд" и "Мемфис".

"Портленд" - "Мемфис"

126: 122 (31:19, 27:33, 31:42, 37:28)

Обзор матча:

На стадии первого раунда "Портленд" сыграют с лучшей командой Запада в регулярном чемпионате - "Лос-Анджелес Лейкерс".