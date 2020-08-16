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НБА. Портленд переиграл Мемфис и стал последним участником плей-офф
Результат последнего плей-ин
В ночь с 15 на 16 августа определялся последний обладатель путевки в плей-офф НБА сезона 2019/2020. Между собой разыграть последнее приглашение выпало клубам "Портленд" и "Мемфис".
"Портленд" - "Мемфис"
126: 122 (31:19, 27:33, 31:42, 37:28)
Обзор матча:
На стадии первого раунда "Портленд" сыграют с лучшей командой Запада в регулярном чемпионате - "Лос-Анджелес Лейкерс".
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