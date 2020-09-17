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ЛеБрон и Дончич – в первой символической сборной сезона в НБА
Лига назвала лучших игроков регулярного чемпионата
ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) и Яннис Адетокумбо (Милуоки) единогласно выбраны в первую символическую сборную сезона 2019-2020. Оба баскетболиста получили максимальные 500 очков от 100 журналистов.
Компанию Джеймсу и Адетокумбо в первой пятерке составили Лука Дончич (Даллас), Энтони Дэвис (Лейкерс) и Джеймс Харден (Хьюстон).
Во вторую команду вошли Дамьен Лиллард (Портленд), Крис Пол (Оклахома), Кавай Леонард (Клипперс), Паскаль Сиакам (Торонто) и Никола Йокич (Денвер).
В третьей сборной представлены Бен Симмонс (Филадельфия), Рассел Уэстбрук (Оклахома), Джимми Батлер (Майами), Джейсон Тэйтум (Бостон) и Руди Гобер (Юта).