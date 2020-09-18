Плей-офф НБА. Майами совершил камбэк и повел 2:0 в финале Востока

Во втором матче серии с Бостоном Майами повторил клубный рекорд, совершив в плей-офф камбэк в 17 очков. Первую половину матча команда Эрика Споэльстры проиграла с разницей в 13 очков, но впервые за 22 матча одержала победу в пост-сезоне при таком отставании перед большим перерывом.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий Майами Горан Драгич (25 очков), а центровой Хит Бэм Адебайо собрал единственный дабл-дабл в матче (21+10 подборов).

Бостон – Майами 101:106 (31:28, 29:19, 17:37, 24:22)

Счет в серии – 0:2