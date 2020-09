Дэвис в матче с Денвером повторил достижение Брайанта

Энтони Дэвис трехочковым с сиреной принес Лейкерс победу (105:103) во втором матче финальной серии Западной конференции против Денвера. Бигмен Лейкерс забросил свой второй победный мяч в карьере и первый в рамках в плей-офф.

До сегодняшнего дня в истории Лейкерс только шестерым баскетболистам удавалось сделать «баззер-биттер» в плей-офф. За последние 20 лет победными бросками в пост-сезоне отметились Роберт Орри, Дерек Фишер, Метта Уорлд Пис и легендарный Коби Брайант, имя которого Дэвис произнес сразу после того, как мяч оказался в корзине.

Only seven players in Lakers history have hit a game-winning playoff buzzer-beater:



- Jerry West

- Elgin Baylor

- Robert Horry

- Derek Fisher

- Kobe Bryant

- Metta World Peace

- @AntDavis23