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Дэвис в матче с Денвером повторил достижение Брайанта

Баскетбол
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И посвятил ему свой бросок

Дэвис в матче с Денвером повторил достижение Брайанта
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Энтони Дэвис трехочковым с сиреной принес Лейкерс победу (105:103) во втором матче финальной серии Западной конференции против Денвера. Бигмен Лейкерс забросил свой второй победный мяч в карьере и первый в рамках в плей-офф.

До сегодняшнего дня в истории Лейкерс только шестерым баскетболистам удавалось сделать «баззер-биттер» в плей-офф. За последние 20 лет победными бросками в пост-сезоне отметились Роберт Орри, Дерек Фишер, Метта Уорлд Пис и легендарный Коби Брайант, имя которого Дэвис произнес сразу после того, как мяч оказался в корзине.

Энтони Дэвис в своем первом плей-офф в качестве игрока Лейкерс в среднем за игру набирает по 28,7 очка, 10,7 подбора и 3,9 передачи.

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В статье: Коби Брайант НБА Энтони Дэвис Лос-Анджелес Лейкерс
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