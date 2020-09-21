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Дэвис в матче с Денвером повторил достижение Брайанта
И посвятил ему свой бросок
Энтони Дэвис трехочковым с сиреной принес Лейкерс победу (105:103) во втором матче финальной серии Западной конференции против Денвера. Бигмен Лейкерс забросил свой второй победный мяч в карьере и первый в рамках в плей-офф.
До сегодняшнего дня в истории Лейкерс только шестерым баскетболистам удавалось сделать «баззер-биттер» в плей-офф. За последние 20 лет победными бросками в пост-сезоне отметились Роберт Орри, Дерек Фишер, Метта Уорлд Пис и легендарный Коби Брайант, имя которого Дэвис произнес сразу после того, как мяч оказался в корзине.
Only seven players in Lakers history have hit a game-winning playoff buzzer-beater:— Los Angeles Lakers (@Lakers) September 21, 2020
- Jerry West
- Elgin Baylor
- Robert Horry
- Derek Fisher
- Kobe Bryant
- Metta World Peace
- @AntDavis23
Энтони Дэвис в своем первом плей-офф в качестве игрока Лейкерс в среднем за игру набирает по 28,7 очка, 10,7 подбора и 3,9 передачи.