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Новичок Майами повторил достижение легендарного Мэджика Джонсона

Баскетбол
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Тайлер Хирро – находка Майами

Новичок Майами повторил достижение легендарного Мэджика Джонсона
Новина українською

Майами в четвертом матче финала Восточной конференции со счетом 112:109 обыграл Бостон и повел 3:1 серии.

Новичок Хит Тайлер Хирро набрал рекордные в карьере 37 очков и стал лишь четвертым игроком в истории НБА, которому в плей-офф до наступления 20-летия удалось набрать как минимум 30 очков.

Хирро встал в один ряд с легендой Лейкерс Мэджиком Джонсом, а также с Дерриком Роузом и Брэндоном Дженнингсом.

Также Хирро продлил свою серию с как минимум 10 очками в плей-офф до 13 матчей. Это третья самая продолжительная серия новичков в плей-офф в истории НБА.

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В статье: НБА Майами Хит
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