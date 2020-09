Новичок Майами повторил достижение легендарного Мэджика Джонсона

Майами в четвертом матче финала Восточной конференции со счетом 112:109 обыграл Бостон и повел 3:1 серии.

Новичок Хит Тайлер Хирро набрал рекордные в карьере 37 очков и стал лишь четвертым игроком в истории НБА, которому в плей-офф до наступления 20-летия удалось набрать как минимум 30 очков.

Хирро встал в один ряд с легендой Лейкерс Мэджиком Джонсом, а также с Дерриком Роузом и Брэндоном Дженнингсом.

Tyler Herro is the 4th player in NBA history to score 30+ points in a playoff game at age 20 or younger.



He joins Magic Johnson (1980 NBA Finals), Derrick Rose (2009 1st-Rd) and Brandon Jennings (2010 1st-Rd). pic.twitter.com/lPlFBqVJWS