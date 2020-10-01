Аналитик НБА: Четвёртый титул не поможет Леброну превзойти Джордана

Аналитик НБА Джален Роуз объяснил, почему победа форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса в серии финала НБА с "Майами Хит" и завоевание четвёртого титула за карьеру не поможет ему превзойти легенду "Чикаго Буллз" Майкла Джордана в гонке за звание величайшего игрока всех времён.

"Леброну ещё нужно перепрыгнуть через несколько препятствий. Вот как работает эта игра… У Майкла Джордана было два отдельных три-пита! Сколько три-питов было у Леброна Джеймса? Билл Рассел выиграл 11 чемпионатов за 13 сезонов! Я не могу это игнорировать! Леброн Джеймс заслуживает звания лучшего игрока своей эпохи. Все хотят быть лучшими в своей эпохе. Майкл Джордан проигрывал из-за „Шоутайм“ „Лейкерс“, Ларри Бёрда и „Бостон Селтикс“, „Плохих парней“ „Пистонс“. Когда Майкл Джордан был на пике, его команда выиграла титулы. И он становился MVP финала. Это баскетбол элитного уровня и выдающееся достижение. Суть в том, что оба этих игрока настолько удивительны и многого достигли. Это гора Рашмор. Иногда просто невозможно выбрать кого-то одного. Но Майкл Джордан, на мой взгляд, однозначно проявил себя как величайший в истории", — цитирует Роуза Fadeaway World.