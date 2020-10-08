Будивельник объявил имя главного тренера

БК Будивельник на клубной странице в Facebook объявил о назначении Леонида Яйло на пост главного тренера.

Яйло в качестве игрока четырежды становился с Будивельником чемпионом Украины. Еще два титула 47-летний специалист выиграл, будучи помощником главного тренера в штабе у Айнарса Багатскиса, а позже у Виталия Черния, Владимира Коваля и Евгения Мурзина.

В прошлом сезоне Яйло работал помощником главного тренера в Киев-Баскете.

Дебют Леонида Яйло на посту главного тренера Будивельника состоится 16 октября в матче с БК Днепр.