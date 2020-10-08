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Будивельник объявил имя главного тренера
Им стал легендарный игрок
БК Будивельник на клубной странице в Facebook объявил о назначении Леонида Яйло на пост главного тренера.
Яйло в качестве игрока четырежды становился с Будивельником чемпионом Украины. Еще два титула 47-летний специалист выиграл, будучи помощником главного тренера в штабе у Айнарса Багатскиса, а позже у Виталия Черния, Владимира Коваля и Евгения Мурзина.
В прошлом сезоне Яйло работал помощником главного тренера в Киев-Баскете.
Дебют Леонида Яйло на посту главного тренера Будивельника состоится 16 октября в матче с БК Днепр.
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