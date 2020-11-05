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Черкасские Мавпы потерпели очередное поражение
Похоже, что это входит в привычку
БК "Одесса" в рамках регулярного чемпионата Суперлиги одержала победу над "Черкасскими Мавпами".
В первой половине матча хозяева оказались успешнее, используя хорошие моменты из-за дуги и под кольцом. Большие скорости и игра того же Кондракова и Блейлока помогали им понемногу увеличивать отрыв. Меньше атакующие "Черкасские Мавпы" только в четвертой четверти, как казалось, должны побежать в атаку ради сокращения отставание в 9 баллов.
Но при счете 75:70 "Одесса" воспользовалась ошибками соперника в атаке и вернула тот же отрыв, который был после 3-й десятиминутки.
В составе "Одессы" стоит выделить игру Блейлока с 17 баллами, а у гостей запомнился лидер атак Кобец, у которого 29 очков.
Суперлига. Регулярный чемпионат.
"Одесса" – "Черкасские Мавпы" 80:71 (19:17, 24:20, 20:17, 17:17)
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