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Джеймс Харден: лучшие моменты сезона. ВИДЕО
Видео от YouTube-канала НБА
Джеймс Харден в сезоне 2019-2020 в третий раз в карьере стал самым результативным игроком чемпионата, но в плей-офф его Хьюстон во втором раунде проиграл Лейкерс.
Ожидается, что в ближайшие дни Джеймса Хардена по его просьбе обменяют в Бруклин.
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