Джеймс Харден: лучшие моменты сезона. ВИДЕО

Джеймс Харден в сезоне 2019-2020 в третий раз в карьере стал самым результативным игроком чемпионата, но в плей-офф его Хьюстон во втором раунде проиграл Лейкерс.

Ожидается, что в ближайшие дни Джеймса Хардена по его просьбе обменяют в Бруклин.