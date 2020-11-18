Бостон готов расстаться с двумя игроками, чтобы обменять Хардена

"Бостон Селтикс" готов расстаться с Кембой Уокером и Гордоном Хэйвордом, чтобы обменять Джеймса Хардена из "Хьюстон Рокетс", утверждает журналист Брэндон Робинсон.

"Нетс" и "Сиксерс" являются лидерами в борьбе за Джеймса Хардена, но в заключительной фазе в эту гонку может включиться "Бостон". Они пытаются включить в сделку Кембу Уокера и Гордона Хэйворда в придачу к драфт-пикам и молодым игрокам, которые должны удовлетворить "Хьюстон", — написал Робинсон на своей странице в "Твиттере".

Харден хочет перейти в "Бруклин Нетс" и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности "Рокетс" бороться за титул.

Напомним, в межсезонье в "Хьюстоне" произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.