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Бостон готов расстаться с двумя игроками, чтобы обменять Хардена

Баскетбол
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У Джеймса много предложений, но куда перейдет игрок?

Бостон готов расстаться с двумя игроками, чтобы обменять Хардена
Новина українською

"Бостон Селтикс" готов расстаться с Кембой Уокером и Гордоном Хэйвордом, чтобы обменять Джеймса Хардена из "Хьюстон Рокетс", утверждает журналист Брэндон Робинсон.

"Нетс" и "Сиксерс" являются лидерами в борьбе за Джеймса Хардена, но в заключительной фазе в эту гонку может включиться "Бостон". Они пытаются включить в сделку Кембу Уокера и Гордона Хэйворда в придачу к драфт-пикам и молодым игрокам, которые должны удовлетворить "Хьюстон", — написал Робинсон на своей странице в "Твиттере".

Харден хочет перейти в "Бруклин Нетс" и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности "Рокетс" бороться за титул.

Напомним, в межсезонье в "Хьюстоне" произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.

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В статье: Джеймс Харден Бостон Селтикс
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