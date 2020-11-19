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Детройт обменял конкурента Михайлюка в Клипперс

Баскетбол
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Детройт обменял конкурента Михайлюка в Клипперс
Новина українською

В ночь драфта Детройт стал участником трехстороннего обмена, в результате которого защитник Пистонс Люк Кеннард отправился в Клипперс, Бруклин получил права на Лэндри Шамета, а Детройту достались 19-й пик драфта и защитник Родни Макгрудер.

Кеннард был главным конкурентом Михайлюка за игровое время на позиции атакующего защитника. В прошлом сезоне 24-летний американец из-за травмы отыграл только 28 матчей, в которых в среднем за игру набирал по 15,8 очка, 3,5 подбора и 4,1 передачи.

Что касается МакГрудера, то экс-защитник Клипперс в прошлом сезоне в среднем за вечер приносил своей команде по 3,3 очка и 2,7 подбора. Американец забивал всего 27% трехочковых против 40% у Михайлюка.

Михайлюк присоединился к Детройту в феврале 2019 года после обмена из Лейкерс. В прошлом сезоне Святослав отыграл 56 матчей с рекордной персональной статистикой – 9,0 очка, 1,9 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Михайлюк получил от Детройта контракт на сезон 2020-2021.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Детройт Пистонс
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