Детройт обменял конкурента Михайлюка в Клипперс

В ночь драфта Детройт стал участником трехстороннего обмена, в результате которого защитник Пистонс Люк Кеннард отправился в Клипперс, Бруклин получил права на Лэндри Шамета, а Детройту достались 19-й пик драфта и защитник Родни Макгрудер.

Кеннард был главным конкурентом Михайлюка за игровое время на позиции атакующего защитника. В прошлом сезоне 24-летний американец из-за травмы отыграл только 28 матчей, в которых в среднем за игру набирал по 15,8 очка, 3,5 подбора и 4,1 передачи.

Что касается МакГрудера, то экс-защитник Клипперс в прошлом сезоне в среднем за вечер приносил своей команде по 3,3 очка и 2,7 подбора. Американец забивал всего 27% трехочковых против 40% у Михайлюка.

Михайлюк присоединился к Детройту в феврале 2019 года после обмена из Лейкерс. В прошлом сезоне Святослав отыграл 56 матчей с рекордной персональной статистикой – 9,0 очка, 1,9 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.