Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Майами Хит подпишет контракт с Адебайо на 163 миллиона долларов
Игрок проведет в клубе пять лет
Клуб НБА "Майами Хит" подпишет с центровым Бэмом Адебайо продление контракта на 5 лет с зарплатой $ 163 млн, сообщает инсайдер Шамс Чарания.
Действующий контракт центрового рассчитан до конца сезона-2020/2021, за который он получит $ 5,1 млн. Адебайо имел право на максимальное продление контракта новичка – $ 163 млн с возможностью увеличения суммы до $ 195,6 млн с учётом бонусов. Ранее аналогичные соглашения подписали Джейсон Тейтум, Донован Митчелл и ДеАарон Фокс.
Продление контракта Адебайо лишит "Майами" возможности предложить максимальный контракт форварду "Милуоки Бакс" Яннису Адетокунбо или другой суперзвезде в межсезонье 2021 года.
Популярное сейчас
- Без Тайсона и Дентиньо. Каштру взял на матч с Боруссией 20 игроков
- Луиш Каштру назвал приемлемый результат матча с Боруссией и признал боль от прошлого поражения
- Виктор Корниенко – фанат Марсело, но когда подошел к нему за футболкой - пожалел
- Алексей Лень станет игроком Торонто Рэпторс
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов