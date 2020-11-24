Майами Хит подпишет контракт с Адебайо на 163 миллиона долларов

Клуб НБА "Майами Хит" подпишет с центровым Бэмом Адебайо продление контракта на 5 лет с зарплатой $ 163 млн, сообщает инсайдер Шамс Чарания.

Действующий контракт центрового рассчитан до конца сезона-2020/2021, за который он получит $ 5,1 млн. Адебайо имел право на максимальное продление контракта новичка – $ 163 млн с возможностью увеличения суммы до $ 195,6 млн с учётом бонусов. Ранее аналогичные соглашения подписали Джейсон Тейтум, Донован Митчелл и ДеАарон Фокс.

Продление контракта Адебайо лишит "Майами" возможности предложить максимальный контракт форварду "Милуоки Бакс" Яннису Адетокунбо или другой суперзвезде в межсезонье 2021 года.