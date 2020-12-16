  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Ред Булл назовет имя второго пилота 18-го декабря
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ред Булл назовет имя второго пилота 18-го декабря

Баскетбол
(1 голосов)

Об этом сообщило немецкое издание

Ред Булл назовет имя второго пилота 18-го декабря
Новина українською

Немецкое издание Auto Motor und Sport сообщило, что руководство "Ред Булл" 18 декабря выпустит заявление по составу пилотов на сезон-2021 и назовёт имя гонщика, который будет напарником Макса Ферстаппена.

В сезоне-2020 вместе с Максом в австрийской команде выступал Александер Албон. Он не слишком удачно провёл чемпионат, заняв в итоге в личном зачёте седьмое место, на его счету 105 очков. Ферстаппен (214) стал третьим.

Кандидатами на место Албона являются немец Нико Хюлькенберг и мексиканец Серхио Перес.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ред Булл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...