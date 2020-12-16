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Ред Булл назовет имя второго пилота 18-го декабря
Об этом сообщило немецкое издание
Немецкое издание Auto Motor und Sport сообщило, что руководство "Ред Булл" 18 декабря выпустит заявление по составу пилотов на сезон-2021 и назовёт имя гонщика, который будет напарником Макса Ферстаппена.
В сезоне-2020 вместе с Максом в австрийской команде выступал Александер Албон. Он не слишком удачно провёл чемпионат, заняв в итоге в личном зачёте седьмое место, на его счету 105 очков. Ферстаппен (214) стал третьим.
Кандидатами на место Албона являются немец Нико Хюлькенберг и мексиканец Серхио Перес.
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