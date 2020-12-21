Михайлюк может получить от Детройта контракт на 50 млн долларов

Портал HoopsHype, что Детройт и Святослав Михайлюк взаимно заинтересованы в подписании долгосрочного контракта. Максимально украинец может претендовать на 4-летнее соглашение на 53,7 миллиона долларов.

На сезон 2020-2021 у Михайлюка полностью гарантированный контракт с Детройтом на 1,64 миллиона долларов. Если защитник до конца сезоне не договорится с Пистонс о продлении сотрудничества, то летом станет ограниченно свободным агентом с правом на квалификационное предложение на 2,12 миллиона долларов.

Святослав Михайлюк присоединился к Детройту в феврале 2019 года после обмена из Лейкерс. В прошлом сезоне украинец отыграл 56 матчей с рекордной персональной статистикой – 9,0 очка, 1,9 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.