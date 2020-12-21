  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Михайлюк может получить от Детройта контракт на 50 млн долларов
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайлюк может получить от Детройта контракт на 50 млн долларов

Баскетбол
(1 голосов)

Но эти деньги еще нужно заслужить

Михайлюк может получить от Детройта контракт на 50 млн долларов
Новина українською

Портал HoopsHype, что Детройт и Святослав Михайлюк взаимно заинтересованы в подписании долгосрочного контракта. Максимально украинец может претендовать на 4-летнее соглашение на 53,7 миллиона долларов.

На сезон 2020-2021 у Михайлюка полностью гарантированный контракт с Детройтом на 1,64 миллиона долларов. Если защитник до конца сезоне не договорится с Пистонс о продлении сотрудничества, то летом станет ограниченно свободным агентом с правом на квалификационное предложение на 2,12 миллиона долларов.

Святослав Михайлюк присоединился к Детройту в феврале 2019 года после обмена из Лейкерс. В прошлом сезоне украинец отыграл 56 матчей с рекордной персональной статистикой – 9,0 очка, 1,9 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Святослав Михайлюк Детройт Пистонс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...