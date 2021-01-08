Игрок Филадельфии подхватил коронавирус. Он узнал об этом прямо во время матча

Защитник Филадельфии Сет Карри во время матча регулярного чемпионата против Бруклина (109:122) узнал о положительном тесте на коронавирус. Он не выходил на площадку, но провел первую четверть на скамейке команды.

Как только Филадельфия получила результаты теста Карри, его отправили в изолированное помещение. Баскетболист покинул арену отдельно от команды.

Филадельфия после обнаружения коронавируса у одного из игроков вынуждена уйти на карантин. На данный момент неизвестно, смогут ли Сиксерс в субботу сыграть с Денвером.

Филадельфия под руководством Дока Риверса с показателем 7-2 занимает первое место в Восточной конференции.