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Игрок Филадельфии подхватил коронавирус. Он узнал об этом прямо во время матча

Баскетбол
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В НБА грядет вспышка COVID-19?

Игрок Филадельфии подхватил коронавирус. Он узнал об этом прямо во время матча
Новина українською

Защитник Филадельфии Сет Карри во время матча регулярного чемпионата против Бруклина (109:122) узнал о положительном тесте на коронавирус. Он не выходил на площадку, но провел первую четверть на скамейке команды.

Как только Филадельфия получила результаты теста Карри, его отправили в изолированное помещение. Баскетболист покинул арену отдельно от команды.

Филадельфия после обнаружения коронавируса у одного из игроков вынуждена уйти на карантин. На данный момент неизвестно, смогут ли Сиксерс в субботу сыграть с Денвером.

Филадельфия под руководством Дока Риверса с показателем 7-2 занимает первое место в Восточной конференции.

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В статье: НБА Филадельфия 76er коронавирус
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