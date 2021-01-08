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Игрок Филадельфии подхватил коронавирус. Он узнал об этом прямо во время матча
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Защитник Филадельфии Сет Карри во время матча регулярного чемпионата против Бруклина (109:122) узнал о положительном тесте на коронавирус. Он не выходил на площадку, но провел первую четверть на скамейке команды.
Как только Филадельфия получила результаты теста Карри, его отправили в изолированное помещение. Баскетболист покинул арену отдельно от команды.
Филадельфия после обнаружения коронавируса у одного из игроков вынуждена уйти на карантин. На данный момент неизвестно, смогут ли Сиксерс в субботу сыграть с Денвером.
Филадельфия под руководством Дока Риверса с показателем 7-2 занимает первое место в Восточной конференции.
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