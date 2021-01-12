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Команду Первой лиги усилил опытный защитник
Презентация баскетболиста состоялась во время товарищеского поединка
Баскетбольный клуб Золотой Век с Кропивницкого заключил соглашение с опытным 30-летним защитником Максимом Ожегову.
Ожегов имеет опыт выступлений в Суперлиге и Высшей лиге чемпионата Украины. Его последней командой была николаевская Нико-Баскет из Высшей лиги.
В сезоне-2019/20 Ожегов в составе Нико-Баскета в среднем набирал 15,5 очка, 3,7 подбора, 2 передачи.
Презентация баскетболиста в Кропивницкому состоялась во время товарищеского поединка по случаю 10-й годовщины создания клуба Ветеран-Баскет.
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Источник:FBU
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