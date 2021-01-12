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Команду Первой лиги усилил опытный защитник

Баскетбол
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Презентация баскетболиста состоялась во время товарищеского поединка

Команду Первой лиги усилил опытный защитник
Новина українською

Баскетбольный клуб Золотой Век с Кропивницкого заключил соглашение с опытным 30-летним защитником Максимом Ожегову.

Ожегов имеет опыт выступлений в Суперлиге и Высшей лиге чемпионата Украины. Его последней командой была николаевская Нико-Баскет из Высшей лиги.

В сезоне-2019/20 Ожегов в составе Нико-Баскета в среднем набирал 15,5 очка, 3,7 подбора, 2 передачи.

Презентация баскетболиста в Кропивницкому состоялась во время товарищеского поединка по случаю 10-й годовщины создания клуба Ветеран-Баскет.

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В статье: Первая лига
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Источник:
FBU

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