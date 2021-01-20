Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ягупова набрала 23 очка в матче с Евролиги
Украинка великолепно вернулась на элитный уровень
Капитан сборной Украины Алина Ягупова накануне отыграла первый матч в Евролиге после возвращения в Фенербахче.
Турки легко разгромили чешский УСК (99:70), а украинка за 27 минут набрала 23 очка, собрала 9 подборов и отдала 3 результативных передачи.
Алина Ягупова в прошлом сезоне в составе Фенербахче стала MVP Евролиги. Позже украинка перешла в Чукурову, но в конце года вернулась в стамбульский гранд на правах аренды.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Беседин вытеснит Супрягу, что делать Шахабу? Халат Милевского #14
- Зинченко радуется страшному поражению Украины от сборной Франции
- В штаб сборных Украины вошел итальянский экс-тренер Днепра-1
- Power Ranking НБА: Лейкерс доминируют, Детройт Михайлюка – худший
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...