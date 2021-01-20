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Ягупова набрала 23 очка в матче с Евролиги

Баскетбол
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Украинка великолепно вернулась на элитный уровень

Ягупова набрала 23 очка в матче с Евролиги
Новина українською

Капитан сборной Украины Алина Ягупова накануне отыграла первый матч в Евролиге после возвращения в Фенербахче.

Турки легко разгромили чешский УСК (99:70), а украинка за 27 минут набрала 23 очка, собрала 9 подборов и отдала 3 результативных передачи.

Алина Ягупова в прошлом сезоне в составе Фенербахче стала MVP Евролиги. Позже украинка перешла в Чукурову, но в конце года вернулась в стамбульский гранд на правах аренды.

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В статье: баскетбольная Евролига Алина Ягупова
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