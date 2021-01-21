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Прометей уступил Деру в матче Еврокубка ФИБА
Украинки явно уступали сопернику
Женский Прометей не смог победить во втором матче Еврокубка ФИБА - 56:83.
В первой четверти Дер выглядел более уверенно. Венгерки сделали на один бросок меньше наших девушек (18 против 19), но процент точности был значительно лучше - 10 мячей против 6. Благодаря этому, Дер повел в счете +10.
В следующей четверти Прометей замечательным рывком смог сократить отставание до трех пунктов. Однако, вскоре украинки существенно потеряли в точности. А вот Дер этим воспользовался и набрал 11 очков.
После перерыва соперницы Прометея смогли существенно завладеть преимуществом и пойти в космический отрыв. В них было на 10 точных бросков, 12 подборов и 14 передач больше.
В заключительной части имея преимущество 25, Деру просто было нужно завершить спокойно матч. Это венгерки и сделали.
Еврокубок ФИБА. групповой этап
Дер. университет Дера
Прометей - Дер 56:83 (16:26, 19:23, 6:17, 15:17)
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