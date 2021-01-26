  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Год назад Коби Брайант разбился в авиакатастрофе
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Год назад Коби Брайант разбился в авиакатастрофе

Баскетбол
(1 голосов)

Годовщина страшной трагедии

Год назад Коби Брайант разбился в авиакатастрофе
Новина українською

Ровно год назад, 26 января 2020-го, в 41-летнем возрасте трагически оборвалась жизнь 5-кратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Коби Брайанта.

Брайант в то воскресное утро вместе с 13-летней дочерью Джанной на частном вертолете Sikorsky S-76 направлялся на баскетбольный матч в Mamba Sports Academy в Таузанд-Окс.

Ориентировочно в 9:45 утра вертолет под управлением Ары Зобаяна в условиях сильного тумана врезался в склон горы в Калабасасе. Все 9 человек, находившиеся на борту, погибли.

Брайант выступал в НБА с 1996 по 2016 года. За 20 сезонов с Лейкерс он провел 1346 матчей и набрал 33 643 очка, занимая четвертое место в рейтинге самых результативных баскетболистов в истории лиги.

С 2020 года НБА и персонально Лос-Анджелес 24 августа отмечают день Коби Брайанта. Эта дата связана с его игровыми номерами – под №8 американец выступал на первом этапе своей карьеры, а под №24 в 2009-2010 годах еще дважды стал чемпионом НБА.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Коби Брайант НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...