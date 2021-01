Год назад Коби Брайант разбился в авиакатастрофе

Ровно год назад, 26 января 2020-го, в 41-летнем возрасте трагически оборвалась жизнь 5-кратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Коби Брайанта.

Брайант в то воскресное утро вместе с 13-летней дочерью Джанной на частном вертолете Sikorsky S-76 направлялся на баскетбольный матч в Mamba Sports Academy в Таузанд-Окс.

Ориентировочно в 9:45 утра вертолет под управлением Ары Зобаяна в условиях сильного тумана врезался в склон горы в Калабасасе. Все 9 человек, находившиеся на борту, погибли.

On this day in 2020 the world lost an icon.



RIP Kobe Bryant ???? pic.twitter.com/eS3T0DQFtH