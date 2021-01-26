Год назад Коби Брайант разбился в авиакатастрофе

Ровно год назад, 26 января 2020-го, в 41-летнем возрасте трагически оборвалась жизнь 5-кратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Коби Брайанта.

Брайант в то воскресное утро вместе с 13-летней дочерью Джанной на частном вертолете Sikorsky S-76 направлялся на баскетбольный матч в Mamba Sports Academy в Таузанд-Окс.

Ориентировочно в 9:45 утра вертолет под управлением Ары Зобаяна в условиях сильного тумана врезался в склон горы в Калабасасе. Все 9 человек, находившиеся на борту, погибли.

On this day in 2020 the world lost an icon.



RIP Kobe Bryant ???? pic.twitter.com/eS3T0DQFtH — BBC Sport (@BBCSport) January 26, 2021

Брайант выступал в НБА с 1996 по 2016 года. За 20 сезонов с Лейкерс он провел 1346 матчей и набрал 33 643 очка, занимая четвертое место в рейтинге самых результативных баскетболистов в истории лиги.

С 2020 года НБА и персонально Лос-Анджелес 24 августа отмечают день Коби Брайанта. Эта дата связана с его игровыми номерами – под №8 американец выступал на первом этапе своей карьеры, а под №24 в 2009-2010 годах еще дважды стал чемпионом НБА.