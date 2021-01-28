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Будивельник назначил латыша на должность главного тренера

Баскетбол
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Столичный клуб сменил тренерский штаб

Будивельник назначил латыша на должность главного тренера
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Новым главным тренером Будивельника стал 56-летний латвийский специалист Игорс Миглиниекс, сообщает официальный сайт клуба.

Предыдущий главный тренер Строителей Леонид Яйло вошел в тренерский штаб нового коуча.

Миглиниекс ранее возглавлял БК Киев и БК Донецк, а его последним местом работы был китайский Гуандонг Тайгерс, в котором латыш занимал должность ассистента главного тренера.

БК Будивельник в турнирной таблице Суперлиги с показателем 6-10 занимает 9-е место.

Сегодня столичный клуб сыграет с БК Одесса.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Будивельник (Киев)
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