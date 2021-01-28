Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будивельник назначил латыша на должность главного тренера
Столичный клуб сменил тренерский штаб
Новым главным тренером Будивельника стал 56-летний латвийский специалист Игорс Миглиниекс, сообщает официальный сайт клуба.
Предыдущий главный тренер Строителей Леонид Яйло вошел в тренерский штаб нового коуча.
Миглиниекс ранее возглавлял БК Киев и БК Донецк, а его последним местом работы был китайский Гуандонг Тайгерс, в котором латыш занимал должность ассистента главного тренера.
БК Будивельник в турнирной таблице Суперлиги с показателем 6-10 занимает 9-е место.
Сегодня столичный клуб сыграет с БК Одесса.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Флуминенсе ответил на предложение Шахтера по поводу лучшего бомбардира юношеского чемпионата
- Луческу экспериментирует, Соломон успешно заменяет Тайсона. Главные тенденции сборов Шахтера и Динамо
- Манчестер Сити окончательно стал лидером, Вест Хэм в зоне ЛЧ. Таблица АПЛ 2020/21
- Сумасшедший данк новичка Миннесоты – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...