Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА: Детройт обыграл Лейкерс, Клипперс разобрались с Майами
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Хьюстон – Портленд 104:101 (17:32, 36:18, 33:27, 18:24)
Детройт – Лейкерс 107:92 (34:31, 22:27, 26:20, 25:14)
Святослав Михайлюк за 12 минут не набрал ни одного очка.
Майами – Клипперс 105:109 (33:19, 17:29, 19:40, 36:21)
Финикс – Голден Стэйт 114:93 (36:29, 16:18, 33:24, 29:22)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Луческу возьмет на второй сбор двух однофамильцев из молодежки Динамо
- Барселона договорилась об уходе провалившегося французского защитника
- Данило Силва обсудил с Суркисом свое возможное сотрудничество с Динамо
- Днепр вышел в плей-офф Кубка Европы ФИБА, несмотря на поражение от Анвила
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- Яркая девушка молодой итальянской звезды, которая готова покорять мир высокой моды. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...