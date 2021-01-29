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НБА: Детройт обыграл Лейкерс, Клипперс разобрались с Майами

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Детройт обыграл Лейкерс, Клипперс разобрались с Майами

Хьюстон – Портленд 104:101 (17:32, 36:18, 33:27, 18:24)

Детройт – Лейкерс 107:92 (34:31, 22:27, 26:20, 25:14)

Святослав Михайлюк за 12 минут не набрал ни одного очка.

Майами – Клипперс 105:109 (33:19, 17:29, 19:40, 36:21)

Финикс – Голден Стэйт 114:93 (36:29, 16:18, 33:24, 29:22)

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В статье: НБА Детройт Пистонс Лос-Анджелес Лейкерс
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