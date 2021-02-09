Баскетбол
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НБА: Лейкерс в овертайме обыграли Оклахому, Милуоки разобрался с Денвером
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Шарлотт – Хьюстон 119:94 (32:27, 32:33, 26:27, 29:7)
Мемфис – Торонто 113:128 (34:35, 36:28, 27:31, 16:34)
Сан-Антонио – Голден Стэйт 105:100 (27:36, 27:23, 24:21, 27:20)
Даллас – Миннесота 127:122 (43:22, 28:29, 24:26, 32:45)
Финикс – Кливленд 119:113 (34:28, 30:33, 25:30, 30:22)
Денвер – Милуоки 112:125 (42:37, 20:22, 26:34, 24:32)
Лейкерс – Оклахома 119:112 OT (26:33, 30:27, 20:24, 34:26, 9:2)
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