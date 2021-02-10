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Натурализованный американец вошел в состав сборной Украины на матчи отбора Евробаскета-2022

Баскетбол
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Выбор Айнарса Багатскиса

Натурализованный американец вошел в состав сборной Украины на матчи отбора Евробаскета-2022
Новина українською

Официальный сайт ФИБА опубликовал расширенную заявку сборной Украины на заключительные матчи отборочного цикла на чемпионат Европы 2022 года против Словении и Венгрии.

В списке обращает на себя внимание присутствие американского разыгрывающего Джерома Рэндла, который в последний раз выступал за сборную Украины на Евробаскете-2015. Рэндл на клубном уровне представляет испанский Бетис – в матчах чемпионата Испании плеймейкер в среднем за игру набирает по 9,4 очка и 1,7 передачи.

Также в состав сборной Украины вошел и форвард Будивельника Александр Кобец, которого ранее выгнали из Черкасских Мавп по подозрению в манипулировании результатами матчей.

С полной заявкой сборной Украины на матчи против Словении и Венгрии можно ознакомиться здесь.

Сборная Украины досрочно вышла на Евробаскет-2022. Матчи против Словении и Венгрии команда Айнарса Багатскиса проведет 20 и 22 февраля соответственно.

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В статье: сборная Украины по баскетболу Евробаскет Айнарс Багатскис
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