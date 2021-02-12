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НБА: Портленд остановил Филадельфию, победы Бостона и Голден Стэйта

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Портленд остановил Филадельфию, победы Бостона и Голден Стэйта

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Бостон – Торонто 120:106 (34:29, 32:27, 22:24, 32:26)

Хьюстон – Майами 94:101 (29:19, 24:28, 10:28, 31:26)

Детройт – Индиана 95:111 (19:28, 33:24, 18:30, 25:29)

Святослав Михайлюк за 9 минут набрал 2 очка (1 из 1 с игры) и собрал 2 подбора.

Голден Стэйт – Орландо 111:105 (29:19, 18:36, 37:25, 27:25)

Портленд – Филадельфия 118:114 (37:36, 23:27, 29:30, 29:21)

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В статье: НБА Филадельфия 76er Портленд Трэйл Блэйзерс
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