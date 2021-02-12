Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА: Портленд остановил Филадельфию, победы Бостона и Голден Стэйта
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Бостон – Торонто 120:106 (34:29, 32:27, 22:24, 32:26)
Хьюстон – Майами 94:101 (29:19, 24:28, 10:28, 31:26)
Детройт – Индиана 95:111 (19:28, 33:24, 18:30, 25:29)
Святослав Михайлюк за 9 минут набрал 2 очка (1 из 1 с игры) и собрал 2 подбора.
Голден Стэйт – Орландо 111:105 (29:19, 18:36, 37:25, 27:25)
Портленд – Филадельфия 118:114 (37:36, 23:27, 29:30, 29:21)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Минай - Львов. Замерзший футбол, анонс с прогнозом на матч Favbet-лиги
- Алексей Белик идет в тренеры
- Металлист 1925 подписал воспитанника Металлиста
- В США назвали причину крушения самолета Брайанта
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...