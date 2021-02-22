Михайлюк набрал 6 очков в поражении Детройта от Орландо

Детройт на выезде не совладал с атакующим куражом Николы Вучевича и Эвана Фурньое (66 очков на двоих) и потерпел поражение от Орландо.

Святослав Михайлюк за 15 минут набрал 6 очков (2 из 9 с игры, 2 из 5 трехочковых) и собрал 2 подбора. Показатель полезности украинца составил «-4».

Михайлюк в сезоне 2019-2020 в среднем за вечер приносит Детройту по 6,3 очка и 1,9 подбора, а его команда с показателем 8-22 занимает последнее место в Восточной конференции.

Орландо – Детройт 105:96 (28:26, 28:22, 27:28, 22:20)