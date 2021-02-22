Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михайлюк набрал 6 очков в поражении Детройта от Орландо
Очередной серый матч от украинца
Детройт на выезде не совладал с атакующим куражом Николы Вучевича и Эвана Фурньое (66 очков на двоих) и потерпел поражение от Орландо.
Святослав Михайлюк за 15 минут набрал 6 очков (2 из 9 с игры, 2 из 5 трехочковых) и собрал 2 подбора. Показатель полезности украинца составил «-4».
Михайлюк в сезоне 2019-2020 в среднем за вечер приносит Детройту по 6,3 очка и 1,9 подбора, а его команда с показателем 8-22 занимает последнее место в Восточной конференции.
Орландо – Детройт 105:96 (28:26, 28:22, 27:28, 22:20)
Популярное сейчас
- Очередной новичок Металлиста 1925, новая работа Шовковского. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Десна - Динамо 1:1. Обзор матча и видео голов
- Голепад в Бергамо. Аталанта - Наполи 4:2. Видео голов и обзор матча
- Мощный данк ЛеБрона – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное