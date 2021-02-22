Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины разгромила Венгрию и вышла из группы с первого места
Команда Багатскиса сыграла на отлично
http://fbu.ua/ ФБУ
В понедельник, 22 февраля состоялся матч группы F отборочного турнира Евробаскета-2022.
Сборная Украины победила команду Венгрии в заключительном матче квалификации чемпионата Европы-2022.
Венгры захватили лидерство на старте. Уверенности украинцам оказывали удачные действия на подборах под кольцом соперника. Уже к концу стартовой четверти украинцы вышли вперед, выиграв ее в четыре очка. А на большой перерыв наша команда уже имела 16 очков запаса.
После перерыва давление нашими баскетболистами на соперника продолжался. Так общая разница уже пересекла отметку в 30 очков.
Украинцы в итоге дожали соперника, завоевав победу с разницей в 34 очка. Это обеспечило команде Айнарс Багатскиса итоговое первое место в группе.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2022
Квалификация. Группа F. 6 тур
22 февраля
Венгрия - Украина - 63:97 (20:24, 14:26, 11:27, 18:20)
Популярное сейчас
- Цыганык: Цитаишвили принял решение играть за сборную Грузии
- Десна обратилась с письмом в УАФ касательно расистского скандала
- Очередной новичок Металлиста 1925, новая работа Шовковского. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Игрок Вашингтона установил уникальный рекорд НБА
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное