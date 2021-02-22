Сборная Украины разгромила Венгрию и вышла из группы с первого места

В понедельник, 22 февраля состоялся матч группы F отборочного турнира Евробаскета-2022.

Сборная Украины победила команду Венгрии в заключительном матче квалификации чемпионата Европы-2022.

Венгры захватили лидерство на старте. Уверенности украинцам оказывали удачные действия на подборах под кольцом соперника. Уже к концу стартовой четверти украинцы вышли вперед, выиграв ее в четыре очка. А на большой перерыв наша команда уже имела 16 очков запаса.

После перерыва давление нашими баскетболистами на соперника продолжался. Так общая разница уже пересекла отметку в 30 очков.

Украинцы в итоге дожали соперника, завоевав победу с разницей в 34 очка. Это обеспечило команде Айнарс Багатскиса итоговое первое место в группе.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2022

Квалификация. Группа F. 6 тур

22 февраля

Венгрия - Украина - 63:97 (20:24, 14:26, 11:27, 18:20)