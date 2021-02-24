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НБА объявила имена резервистов на Матч всех звезд

Баскетбол
(1 голосов)

Есть несколько дебютантов

НБА объявила имена резервистов на Матч всех звезд

Новина українською

Названы 14 игроков, которые 7 марта в Атланте на State Farm Arena выступят в Матче всех звезд в статусе резервистов.

Предстоящий Звездный уик-энд станет дебютным для Джайлена Брауна, Зака ЛаВина, Джулиуса Рэндла и Зайона Уильямссона.

Драфт на Матч всех звезд состоится 4 марта. Капитанами двух команд станут ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) и Кевин Дюрант (Бруклин).

Формат Матча всех звезд вновь будет посвящен легенде Лейкерс Коби Брайанту, который погиб в авиакатастрофе в январе 2020 года.

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В статье: НБА Матч звезд НБА
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