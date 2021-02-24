НБА объявила имена резервистов на Матч всех звезд

Названы 14 игроков, которые 7 марта в Атланте на State Farm Arena выступят в Матче всех звезд в статусе резервистов.

#TeamLeBron x #TeamDurant



Team Captains @KingJames and @KDTrey5 will select from the #NBAAllStar player pool in the NBA All-Star 2021 Draft Show!



Thursday, March 4 at 8:00 PM ET on TNT pic.twitter.com/Gjqhd01MdL — NBA (@NBA) February 24, 2021

Предстоящий Звездный уик-энд станет дебютным для Джайлена Брауна, Зака ЛаВина, Джулиуса Рэндла и Зайона Уильямссона.

Драфт на Матч всех звезд состоится 4 марта. Капитанами двух команд станут ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) и Кевин Дюрант (Бруклин).

Формат Матча всех звезд вновь будет посвящен легенде Лейкерс Коби Брайанту, который погиб в авиакатастрофе в январе 2020 года.