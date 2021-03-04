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НБА: Филадельфия в овертайме бьет Юту, Лейкерс проигрывают Сакраменто

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Филадельфия в овертайме бьет Юту, Лейкерс проигрывают Сакраменто

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Филадельфия – Юта 131:123 OT (26:34, 26:27, 32:28, 34:29, 13:5)

Кливленд – Индиана 111:114 (28:28, 33:23, 29:31, 21:32)

Хьюстон – Бруклин 114:132 (27:30, 27:37, 31:34, 29:31)

Орландо – Атланта 112:115 (39:27, 22:15, 29:36, 22:37)

Миннесота – Шарлотт 102:135 (33:36, 23:26, 20:36, 26:37)

Нью-Орлеан – Чикаго 124:128 (25:26, 20:38, 34:32, 45:32)

Даллас – Оклахома 87:78 (25:23, 24:19, 26:19, 12:17)

Сакраменто – Лейкерс 123:120 (23:31, 40:30, 24:27, 36:32)

Портленд – Голден Стэйт 108:106 (28:29, 27:27, 27:24, 26:26)

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В статье: НБА Юта Джаз Филадельфия 76er
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