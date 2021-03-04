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Это было мощно: 17 очков Михайлюка в матче с Торонто. ВИДЕО
Один из лучших перформансов украинца в сезоне
Святослав Михайлюк в победном матче Детройта против Торонто (129:104) за 36 минут набрал 17 очков и реализовал 5 из 9 трехочковых.
В текущем сезоне защитник сборной Украины в НБА в среднем за игру набирает по 6,4 очка и 1,9 подбора.
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