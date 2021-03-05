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Тернополь в снова обыграл Запорожье
Чуда не произошло
Тернополь принимал Запорожье в рамках третьей встречи команд в текущем регулярном чемпионате.
Соперники провели равную первую четверть, после которой лучший отрезок удался хозяевам.
Тернопольцы существенно выиграли борьбу на щитах, а группа поддержки в Калхуна была значительно мощнее чем в Кэффи. Американский защитник Запорожья также набрал 17 очков за половину, но его команда пошла на большой перерыв при двусмысленном отставании.
Во второй части матча хозяева сумели удержать преимущество, которое по дистанции достигала максимальных в этой игре 14 очков. Глобально после большого перерыва рисунок игры не изменился. Хозяева имели лучшие бросковые показатели, удерживали преимущество на щитах и допустили меньшего количества потерь.
Тернополь третий раз в сезоне победил Запорожье, получив важную со стратегической точки зрения победу - 86:79.
Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат
Тернополь - Запорожье 86:79 (21:20, 26:16, 21:22, 18:21)
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