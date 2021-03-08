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Команда ЛеБрона с разгромом выиграла Матч всех звезд
Борьбы в Атланте не было
Dale Zanine-USA TODAY Sports
Команда ЛеБрона Джеймса легко обыграла команду Кевина Дюранта в ежегодном Матче всех звезд НБА. Коллектив, собранный звездой Лейкерс, не проиграл ни одной четверти.
Самым ценным игроком Матча всех звезд стал двукратный MVP Яннис Адетокумбо – грек набрал 35 очков и реализовал рекордные в истории 16 из 16 бросков с игры.
Помимо Адетокумбо высокую результативность в Матче всех звезд показали Дамьен Лиллард (32), Стефен Карри (28) и Брэдли Бил (26).
ЛеБрон Джеймс закончил игру с четырьмя очками, Кевин Дюрант не играл из-за травмы.
Команда Дюранта – Команда ЛеБрона 150:170 (39:40, 41:60, 45:46, 25:24)
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