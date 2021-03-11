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Ассист Моранта против команды Леня – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты среды в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов дня в регулярном чемпионате.
Традиционную подборку возглавил остроумный результативный пас разыгрывающего Мемфиса Джа Моранта в матче с Вашингтоном.
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